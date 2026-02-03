TMW Juventus, oggi Yildiz non si è allenato in gruppo: solo una seduta personalizzata

La Juventus ha tirato un sospiro di sollievo ieri. Il fastidio muscolare alla coscia sinistra sofferto da Kenan Yildiz nella sfida contro il Parma (travolto 4-1) lo ha costretto ad uscire dal campo del Tardini dopo la chiamata in panchina di Luciano Spalletti e la relativa sostituzione con Fabio Miretti nell'intervallo. "Ha dolore anche camminando, bisogna valutare. Quelli che l’hanno trattato dicono che non si tratta di molto, per giovedì la vedo dura", aveva spiegato nell'immediato post-partita Luciano Spalletti, allenatore bianconero.

Morale? Per l'esterno d'attacco turco sono stati riservati solo trattamenti del caso alla Continassa. E non esami strumentali al J Medical, come inizialmente previsto. Arrivano invece novità: secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, nell'allenamento odierno previsto al centro sportivo juventino Yildiz non si è presentato in campo. Per il gioiellino classe 2005 solo un lavoro personalizzato. Da capire se riuscirà a risolvere il problema fisico entro giovedì, data in cui è fissato il super match in casa dell'Atalanta.

Dusan Vlahovic invece ha rimesso piede alla Continassa. Il centravanti serbo è infatti tornato oggi ad allenarsi e il percorso di recupero procede bene dopo l'infortunio muscolare grave. Di certo non è tornato a disposizione di Luciano Spalletti, ma dallo stop rimediato dopo il match contro il Cagliari dello scorso 29 novembre comincia a rivedere la luce. Stando alla tabella di marcia designata, dovrebbe riabbracciare gli allenamenti in gruppo tra un mese e mezzo, preparando così il rush finale nel campionato.