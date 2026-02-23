Dele Alli, l'annuncio: "Non vedo l'ora di tornare a giocare, spero non manchi molto ormai"

Segnato da un periodo nero e una carriera rimasta in sospeso all'età di 29 anni dopo le esperienze con Everton, Besiktas e Como, Dele Alli è tornato a farsi vedere in pubblico. Sotto le luci dei riflettori e sul prato del Tottenham Hotspur Stadium come ospite speciale per il derby del Nord di Londra contro i rivali dell'Arsenal, l'ex eroe degli Spurs durante l'intervallo del match (perso 1-4) ha rievocato i suoi successi con il club inglese davanti a 62mila tifosi.

Salvo poi fare un annuncio importante sul suo divenire: "Non vedo l'ora di tornare a giocare in campo, spero che non manchi molto ormai", le parole recitate al microfono. "Spero che vi sia mancato io tanto quanto voi siete mancati a me", il messaggio rivolto invece ai tifosi del Tottenham dopo 7 anni trascorsi lì. "Sono successe molte cose nei nostri percorsi da quando siamo stati insieme l'ultima volta, ma oggi (ieri, ndr) sono qui e spero sappiate che sarete sempre la mia famiglia".

In passato, Alli è stato uno dei migliori giocatori della Premier League dopo essere esploso con il Tottenham nel 2015. Ha collezionato 269 presenze con la maglia degli Spurs, con cui ha disputato la finale di Champions League nel 2019 tuttavia fallendo. In tempi recenti, dopo aver lasciato il Como di Fabregas lo scorso settembre tramite rescissione consensuale, è rimasto svincolato e senza squadra. Ma freme dalla voglia di calcare nuovamente un campo di calcio, per riprendere da dove aveva lasciato.