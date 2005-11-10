Rennes, Haise: "Sono fiero della prestazione dei ragazzi"

20:49 - Franck Haise, allenatore del Rennes, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

Sei fiero della tua squadra o deluso di non aver vinto?

"Sono contento di quanto abbiamo fatto questa sera. Dobbiamo essere contenti quando i giocatori danno queste risposte e nel finale abbiamo retto botta quando la Juve stava spingendo. Sono fiero dei ragazzi".

Sul cambio modulo?

"Abbiamo lavorato su questo modulo in questi due allenamenti. Questo modulo è stato importante per avere stabilità e abbiamo gestito la pressione della Juventus. Il bilancio è positivo ed è buono poter contare su diversi moduli. Oggi abbiamo fatto una bella partita e nella nostra rosa ci sono dei giocatori che possono dare ancora di più con la difesa a 3".

È una partita importante per la storia del Rennes?

"Sono molto contento della prestazione però per fare un risultato storico bisogna vincere. Poi alla fine abbiamo anche rischiato di perdere con il gol annullato".

Sui vostri tifosi?

"Dovevamo dare qualcosa ai nostri tifosi per ricompensarli dei loro sforzi. Oggi sicuramente sono fieri di noi".