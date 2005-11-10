Juventus, Woltemade e il feeling con Kolo Muani: "Speriamo di segnare tanto insieme"

L'attaccante della Juventus Nick Woltemade ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Europa League contro il Rennes terminato sul 2-2.

Prima del rigore hai parlato con Kolo Muani?

"L'ho chiesti gentilmente di poterlo tirare e mi ha detto di andare. E' andata bene, ho fatto gol".

Difficoltà nel primo tempo, nella ripresa un'altra Juve: cosa vi siete detti all'intervallo?

"Dovevamo continuare a crederci e a lottare. Dovevamo voltare pagina dopo la Lazio e trovare energia positiva, soprattutto stasera. Abbiamo provato tutto per vincere, non è andata bene ma dobbiamo continuare ad andare avanti e a lavorare. Abbiamo giocatori di qualità, con questa energia le cose andranno bene".

Gol e assist: ti danno più fiducia?

"Nel finale avrei voluto fare il terzo gol. La cosa più importante è giocare una buona partita: stasera ho giocato con lo spirito giusto e continuiamo così".

Sta migliorando il feeling con Kolo Muani?

"Assolutamente, Kolo è un ottimo attaccante. E' capace di fare gol e di aprire il campo per i compagni: mi aiuta molto. Non sono io a scegliere e abbiamo tanti giocatori bravi. C'è un buon feeling e speriamo di fare tanti gol insieme in futuro".