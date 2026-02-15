Udinese, Runjaic: "Non siamo bravi a finalizzare, Davis assenza pesante"

Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta della sua squadra contro il Sassuolo.

L'analisi sul match da parte dell'allenatore.

"La mia impressione non è stata negativa. Abbiamo difeso bene, ma il Sassuolo ha finalizzato con la giusta energia. Dobbiamo essere più precisi: abbiamo avuto qualche occasione con Ekkelenkamp, ma non siamo stati bravi a finalizzare. I dettagli fanno la differenza, sul primo gol loro siamo stati lenti in transizione difensiva, mentre il secondo gol è stato incredibile. Il principale ostacolo dell'Udinese è sé stessa".

L'assenza di Davis.

"Davis è un'assenza importante, ma dobbiamo pensare solo a migliorare in vista della prossima partita".