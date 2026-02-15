Pio Esposito non dimentica lo Spezia: presente al Picco dopo il gol nel derby d'Italia
Pio Esposito non dimentica la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio e dopo aver segnato il gol del momentaneo 2-1 nel derby d’Italia contro la Juventus (terminato 3-2 per la sua Inter), il centravanti è oggi presente sugli spalti del Picco per sostenere lo Spezia nella delicata sfida contro il Frosinone. Lo testimonia una foto pubblicata sui social del club ligure.
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
