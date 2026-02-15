Sassuolo, Berardi: "Squadra in crescita, abbiamo grandissime qualità"

Al termine del match tra Udinese e Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Dazn il capitano dei neroverdi, Domenico Berardi.

Il commento sul match del capitano del Sassuolo.

"Era importante trovare questa vittoria dopo la sconfitta della scorsa settimana, sicuramente questo è un campo difficile per tutte le squadre, abbiamo iniziato con il freno a mano tirato. Noi abbiamo grandissime qualità ed era importante vincere, ma anche contro l'Inter avevamo iniziato bene, poi gli episodi hanno fatto andare la partita in un modo diverso".

Il momento e la crescita della squadra.

"Siamo una grande squadra in crescita, con tanti giovani e dobbiamo lavorare bene durante la settimana. Qualche incidente di percorso ci può stare, ma l'importante è sapersi rialzare".