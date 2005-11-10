Clamoroso a San Siro, c'è il controsorpasso del Bologna in due minuti: da 2-1 a 2-3 al 62'
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 19:54Serie A
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28.10.2026 19:54Serie A
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Incredibile a San Siro, il Bologna ribalta la partita in due minuti: decisivi i cambi. Miranda entra e al 60' calcia la punizione che finisce addosso a Bartesaghi e carambola in rete. Ancora lo spagnolo, due minuti più tardi, mette un pallone dalla sinistra per Mbangula, che supera il nuovo entrato Diawara e poi calcia di destro superando Maignan. Doppietta per il belga, che aveva aperto la partita all'8'.
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