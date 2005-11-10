Napoli, Manna: "Siamo in crescita, abbiamo i valori per uscire da questa situazione"

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida contro il Monza valevole per la 9^ giornata di Serie A.

Sensazioni?

"Partita importante, non bisogna nasconderci. Siamo in crescita, ma abbiamo raccolto meno di quanto meritato sabato. La squadra è la migliore in questo momento, De Bruyne va gestito. Partita difficile, il Mozna è una buona squadra e davanti sono bravi. Serve una prestazione importante".

Vanno trovati automatismi difensivi?

"Abbiamo quasi sempre fatto la stessa cosa, delle volte con Di Lorenzo dentro e Politano a fare il quinto. Ogni tanto, durante la partita, perdiamo lucidità. Abbiamo fatto mesi senza Anguissa e McTominay, è importante. Sabato abbiamo preso 3 gol da non prendere, purtroppo abbiamo perso Benoit ma andiamo avanti e guardiamo positivo. Usciamo tutti insieme da questa situazione".

Ci aspettiamo troppo da voi?

"E' perché siamo forti. Penso che abbiamo una buona squadra, che va un po' rinfrescata. Questa squadra ha valori e sa uscire da situazioni complicate. Ci vuole pazienza, vogliamo uscirne e abbiamo le carte per farlo".