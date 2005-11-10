Ramon pepita d'oro: il Como trema per il futuro. Real in agguato, con le big della Premier

Oggi tutti i riflettori sono puntati su Nico Paz e il Como. La strepitosa rimonta trovata sul Torino ieri negli ultimi dieci minuti più recupero e l'ennesima statuetta ricevuta da MVP del match, tra un gol e un assist decisivo, sono le ragioni fondanti. Ma c'è un altro grande protagonista tra gli enfant terribles di Cesc Fabregas che merita più di una menzione, ma un'analisi accurata ed è Jacobo Ramon.

Gara a due facce, ma segna ancora

Ruberà meno l'occhio dopo la prestazione a metà con il Toro, per un errore sanguinoso su Fitz-Jim che ha spalancato di riflesso la porta a Che Adams per il momentaneo 0-1. Eppure in un momento di assoluta difficoltà per il Como per infortuni pesanti e impegni ravvicinati ogni tre giorni, il difensore di 21 anni si è trasformato ancora una volta in ariete aggiunta là davanti. Fateci caso, perché dietro la rete di testa che ha riaperto i conti con i granata prima della rimonta per 3-1 c'è molto di più.

Un difensore-centravanti

Al momento opportuno o in situazioni di arrembaggio disperato nei minuti finali, Ramon si butta sempre nell'area avversaria da attaccante aggiunto. Un'impronta offensiva ricalcata con maggiore frequenza questa stagione ma che già aveva mostrato l'anno scorso, con la netta differenza che ora il classe 2005 segna anche. Si è già superato per record di gol: già 3 gol questa stagione (2 in campionato e uno in Champions League) in 12 partite tra Parma, Torino e Manchester United. Se la "mano di Fabregas" comincia a portare anche questi effetti benefici, lo spagnolo potrebbe diventare presto uno dei migliori difensori della Serie A.

Occhio al futuro

C'è sempre grande agitazione al futuro di Nico Paz, ma anche quello di Jacobo Ramon è nelle mani del Real Madrid. Ricordiamo che il centrale spagnolo è arrivato nell'estate del 2025 per appena 2,5 milioni di euro, tuttavia il club di Florentino Perez ha adottato la stessa formula astuta per mantenere il controllo sul giocatore. Vale a dire una percentuale sulla futura rivendita pari al 50%, oltre che la clausola di recompra a 9 milioni di euro in tre finestre distinte e separate. Una è già passata, quella del 2026, mentre la seconda sarà la prossima, quella del 2027. Sirene dalla Premier League hanno cominciato a risuonare con frequenza nel frattempo, con Arsenal, Chelsea e Manchester United su tutti a sgomitare per averlo. Nel frattempo è una presenza fissa della Spagna U21 e nell'ultima pausa nazionali ha trovato anche due reti, guarda un po' sempre sullo stesso fondamentale che ormai ha perfezionato a dovere: il colpo di testa. Il suo valore, intanto, è schizzato alle stelle e si aggira almeno intorno ai 45-50 milioni di euro.