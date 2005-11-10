Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter riprende la Lazio lassù, Milan superato dal Como
Dimitri Conti
Terminate le tre partite delle 18:30 per la 9^ giornata di Serie A. Con la vittoria a Venezia, l'Inter riprende la Lazio in vetta alla classifica e le due squadre continuano nella fuga. Ora a 4 punti di distanza c'è ancora la Roma, ma non il Milan, fermo al palo dopo il capitombolo in casa col Bologna e superato dal Como. Un punto per uno tra Parma e Udinese, con le due squadre ora terzultime alla pari.
Questa la classifica aggiornata della Serie A
Inter — 25 punti (9 partite giocate)
Lazio — 25 punti (9)
Roma — 21 punti (9)
Como — 20 punti (9)
Milan — 18 punti (9)
Frosinone — 14 punti (8)
Juventus — 14 punti (8)
Torino — 13 punti (9)
Cagliari — 13 punti (9)
Napoli — 11 punti (8)
Bologna — 11 punti (9)
Atalanta — 10 punti (8)
Lecce — 9 punti (8)
Sassuolo — 8 punti (9)
Monza — 7 punti (8)
Genoa — 7 punti (8)
Udinese — 5 punti (9)
Parma — 5 punti (9)
Fiorentina — 4 punti (8)
Venezia — 3 punti (8)
Il programma della 9^ giornata
Martedì 27 ottobre
Sassuolo-Lazio 2-6
Marcatori: 2’ Taylor (L), 6’ Thorstvedt (S), 13’ Isaksen (L), 16’ Floriani Mussolini (L), 43’ S.Esposito (S), 45’+1 Zaccagni (L), 55’ e 65’ Noslin (L)
Torino-Como 1-3
Marcatori: 24' Adams (T), 81' Jacobo Ramon (C), 87' Nico Paz (C), 90'+2 Baturina (C)
Roma-Cagliari 4-2
Marcatori: 10' Nzola rig. (C), 15' Lulli (R), 21' Pisilli (R), 81' Maldini (C), 85' Mora (R), 87' Malen (R).
Mercoledì 28 ottobre
Venezia-Inter 0-2
Marcatori: 79' aut. Moreno, 82' aut. Adams
Parma-Udinese 0-0
Milan-Bologna 2-4
Marcatori: 8', 62' e 86' Mbangula (B), 14' e 27' Cisse (M), 60' aut. Bartesaghi (M)
Ore 20:45 Monza-Napoli DAZN/Sky
Ore 20:45 Genoa-Juventus DAZN
Giovedì 29 ottobre
Ore 18:30 Frosinone-Lecce DAZN
Ore 20:45 Fiorentina-Atalanta DAZN