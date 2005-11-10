Mbangula si porterà a casa il pallone di Milan-Bologna: siamo sul 2-4 all'86'
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 20:17Serie A
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28.10.2026 20:17Serie A
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Mbangula si porterà a casa il pallone di Milan-Bologna. Camarda perde un pallone, Pobega agevola per Odgaard che si invola e mette in mezzo per il belga che liberissimo mette il pallone in rete, approfittando di un avversario sbilanciato alla ricerca del pari: felsinei avanti 2-4 all'86'.
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