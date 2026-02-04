Capello: "Il Milan si è concesso una serata da 'lungo muso'. Perché non puntare alla vetta?"

Fabio Capello nel suo consueto approfondimento su La Gazzetta dello Sport ha elogiato il Milan, vittorioso nettamente al Dall'Ara di Bologna per 3-0: "Altro che 'corto muso'... Questa volta il Diavolo si è concesso una serata vincente da 'lungo muso'. La squadra ha giocato con grande personalità, senza problemi in difesa e immune da qualsiasi occasione da parte degli avversari".

Poi spazio ai singoli: "[...] non è un caso che Modric e Rabiot siano così importanti per questo gruppo. Quando girano loro, gira tutta la squadra. Allegri continuerà a raccontare che è importante arrivare tra le quattro che si qualificano in Champions e sono d'accordo con lui, ma vedendo come stanno maturando i risultati dei rossoneri... L'Inter è davanti, certo, ma perché non puntare al primo posto?".

La domanda di Capello sorge spontanea: "L'Inter ha la forza della grande rosa ed è più difficile che abbia dei cali notevoli, è vero, però nel gruppo di Allegri la voglia e la determinazione ci sono. Poco oltre metà stagione, questa squadra ha raggiunto una certa maturità: ieri ha difeso il vantaggio facendo girare palla e senza mai permettere che il pericolo crescesse. Significa che c'è una certa mentalità e un modo di pensare vincente".