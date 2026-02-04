Il Fenerbahce è il grande deluso della sessione di calciomercato invernale (ma non per Kantè)

Qualche giorno fa parlavamo di un Fenerbahce come grande protagonista del mercato invernale italiano. Era partito benissimo, visto che era stato acquistato Guendouzi dalla Lazio, un'aggiunta straordinaria al centrocampo, con la Lazio che poi non è riuscito a sostituirlo al meglio, al netto degli arrivi di alcuni profili interessamenti come Taylor, comunque differente.

Poi era stato il momento di Nkunku, ma il francese non ha mai aperto alla destinazione, perché voleva rimanere in Italia per giocarsi le proprie carte al Milan, in una squadra che sembrava già andata avanti rispetto a un suo possibile addio. Ricercato anche Frattesi, con l'Inter che ha deciso di non cederlo anche all'ultimo giorno per mancanza di sostituto, ma il Fener non era più un'opzione.

Infine, almeno in Italia, Ademola Lookman. Per cui i gialloblù erano convinti di avere un'opzione in anticipo sulle avversarie, peccato che poi sia arrivato l'Atletico Madrid a sparigliare le carte, opzione preferita per l'Atalanta. Per fortuna, alla fine, è arrivato Kantè. Ieri non si è allenato e vuole un trasferimento in Turchia, in serata è arrivata la fumata bianca per il trasferimento con En-Nesyri in contropartita. Una situazione particolare che forse ha salvato un calciomercato che si snoda tra realtà e speranze, non tutte esaudite.