Fiorentina, quanto è cara la salvezza. La permanenza in Serie A costerà ai viola circa 30 milioni

Il calciomercato ha abbassato il sipario e in casa Fiorentina è tempo di bilanci. La rosa è ora completa e nei prossimi mesi sarà chiamata a centrare un obiettivo tanto minimo quanto imprescindibile: la salvezza. Un traguardo che la dirigenza viola ha provato a blindare nelle ultime settimane, lavorando senza sosta per consegnare a Paolo Vanoli i rinforzi necessari. Non a caso, con ben cinque innesti messi a segno, la Fiorentina è stata tra le società più attive dell’intera sessione invernale appena conclusa.

Dalla Premier League sono arrivati Manor Solomon e Jack Harrison, entrambi in prestito con diritto di riscatto. Dal mercato italiano, invece, ecco Marco Brescianini dall’Atalanta, Giovanni Fabbian dal Bologna e Daniele Rugani dalla Juventus: operazioni tutte impostate sulla formula del prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo in caso di permanenza in Serie A. Una salvezza che, però, avrà un prezzo decisamente salato. Il costo complessivo dei tre calciatori italiani ammonta infatti a 29 milioni di euro: 12 per il riscatto di Brescianini, 15 per Fabbian e 2 milioni per Rugani. Un investimento importante, che pesa e peserà sulle casse del club.

Una situazione che costringerà il neo direttore sportivo Fabio Paratici a muoversi fin da subito con margini ridotti e con il budget praticamente già impegnato. L’ex dirigente del Tottenham è atteso oggi a Firenze per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in viola, mentre domani alle ore 13:00 si presenterà alla stampa nella sala del Viola Park.