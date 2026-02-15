Caos Inter-Juventus, Fulvio Collovati: "Rocchi dia le dimissioni. Bastoni deve chiedere scusa"

Presente negli studi di Rai Sport, nella trasmissione "Il sabato al 90°", Fulvio Collovati, ex giocatore di Inter, Milan e campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982, ha parlato del caos che si è scatenato dopo il grave errore dell'arbitro La Penna durante la partita tra Inter e Juventus: "Non possiamo giustificare. Rocchi dia le dimissioni. Tutte le domeniche siamo a parlare di errori arbitrali clamorosi. Non è più possibile. Bastoni poi ha sbagliato, perché ha esultato al momento del cartellino rosso. Ormai c'è l'immagine televisiva, non puoi più ingannare. Mentre Bastoni ha provato a ingannare e ha sbagliato. Adesso deve chiedere scusa, chiedere scusa non è una vergona, anzi a volte può essere.

Mi aspettavo una risposta diversa da Chivu, non c'è niente di male ad ammettere che c'è stato un errore della classe arbitrale. Da uno come lui mi aspettavo altre parole, visto che è stato un calciatore importante. È una persona intelligente e un uomo per bene, poteva fare dichiarazioni diverse e chiedere scusa. Non l'ha fatto stasera ma c'è tempo".