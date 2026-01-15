Il maledetto 1982 per il Milan. Il doppio ko a Como e quel sasso verso Collovati
Con il gol trovato in extremis contro il Bologna, il Como ha proseguito la sua striscia positiva in campionato, con dieci punti conquistati nelle ultime quattro gare.
Non solo, la formazione allenata da Fabregas ha così mantenuto la sua imbattibilità interna: nove le partite giocate in casa, cinque le vittorie e quattro i pareggi.
Se il Como è imbattuto in casa, altrettanto si può dire del Milan in trasferta. La compagine rossonera è rimasta l’unica a non aver subito ancora un ko, lontano dalle mura amiche.
Allegri e i suoi col pareggio di Firenze hanno ottenuto il loro 19esimo risultato utile consecutivo. Dopo il ko alla prima giornata contro la Cremonese è iniziata una lunga cavalcata per i rossoneri, anche se questa imbattibilità di fondo non coincide con la leadership in Serie A per ora detenuta dai ‘cugini’ dell’Inter.
Il Milan non perde in riva al lago ormai da diversi anni. L’ultima sconfitta in campionato contro il Como risale al 5 dicembre 1982 (1-0 con gol di Palanca). Allora si giocava per la Serie B.
L’ultimo ko in A? Sempre nel 1982 ma il 21 marzo. Finì 2-0 per il Como quella gara che fu caratterizzata da un sasso, lanciato dal settore dove erano presenti gli ultras milanisti, che colpì Collovati, allora difensore rossonero. Quel campionato terminò con la retrocessione di entrambe le squadre, clamorosa ovviamente quella del Milan, contestato dalla propria tifoseria.
TUTTI I PRECEDENTI A COMO
14 incontri disputati
3 vittorie Como
5 pareggi
6 vittorie Milan
16 gol fatti Como
21 gol fatti Milan
LA PRIMA SFIDA A COMO
1949/1950 Serie A Como vs Milan 1-4, 21° giornata
L’ULTIMA SFIDA A COMO
2024/2025 Serie A Como vs Milan 1-2, 19° giornata