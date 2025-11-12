Buffon mattatore con la Repubblica Ceca U-19: il figlio di Gigi segna una tripletta
Gigi parava, suo figlio segna. Louis Thomas Buffon, figlio dell’ex portiere e oggi capo delegazione della Nazionale, e di Alena Seredova, è stato il mattatore dell’ultima uscita della Repubblica Ceca Under 19, la nazionale di cui al momento il figlio d’arte ha scelto di vestire la maglia.
L’attaccante del Pisa, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha infatti trascinato con una tripletta i suoi connazionali alla vittoria per 6-1 sui pari età dell’Azerbaigian. Buffon, classe 2007, ha segnato una rapida doppietta a inizio secondo tempo - tra l’altro firmando il raddoppio ceco - per poi completare l’attrice nei minuti di recupero.
Buffon ha esordito in Serie A in questo campionato, lanciato da Alberto Gilardino - che con suo padre ha vinto i Mondiali del 2006 da calciatore - con il Bologna, giocando un quarto d’ora nel finale. Altri venti minuti in Coppa Italia completano il suo impiego stagionale con i nerazzurri toscani.