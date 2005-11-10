Atalanta, Sarri: "Non vi dico la formazione neanche sotto tortura. Servirà tecnica"

In conferenza stampa, Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, presenta la sfida contro l'Ajax alla vigilia del match: “L’Ajax è una squadra con grande tecnica, mi aspetto sicuramente una partita tecnica. Servirà anche tattica, mi aspettavo una squadra normale, ma loro mi hanno stupito perché sono una squadra che ha grande qualità e che è brava nel palleggio. Spero che i giocatori siano stimolati, dove noi dobbiamo essere sicuramente più tecnici”.

Quale sarà la formazione di domani?

“Neanche sottotortura dirò le mie scelte (risata ndr.), però vedo una squadra che sta facendo bene su certi aspetti. Dobbiamo migliorare molto sulla continuità: in ogni partita abbiamo giocato 30-40 minuti buonissimi, e per noi è una base importante. C’è troppa altalena tra nostri limiti e potenzialità”.