La Fiorentina scappa: 2-0 a Como, Kean dal dischetto non perdona Butez
La Fiorentina si avvicina a tre punti fondamentali per la propria corsa salvezza: a Como infatti è arrivato il raddoppio viola, meritatissimo per quanto espresso in campo, e firmato da Moise Kean. L'italiano dal dischetto non perdona Butez, che prende ancora gol da rigore, fischiato per un netto quanto veniale tocco di Perrone in area di rigore su Mandragora.
