Avellino-Pescara, i convocati di Gorgone: ben sei gli assenti, ma torna Bettella
Il tecnico del Pescara Giorgio Gorgone dovrà fare a meno di ben sei giocatori per la trasferta di Avellino di domani. Saranno infatti assenti: Merola, Graziani, Oliveri, Okwonkwo, Tsadjout e Pellacani. Torna invece a disposizione il difensore Bettella. Questo l'elenco completo dei convocati:
Portieri: Desplanches, Saio, Profeta
Difensori: Letizia, Faraoni, Cagnano, Gravillon, Altare, Bettella, Capellini, Corbo
Centrocampisti: Valzania, Brugman, Acampora, Brandes, Caligara, Lamine Fanne, Berardi, Meazzi
Attaccanti: Insigne, Di Nardo, Olzer, Russo
