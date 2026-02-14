Bari-SudTirol, i convocati di Longo: out anche Dickmann e Verreth. C'è Artioli
Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico Moreno Longo per la sfida di domani contro il SudTirol. Lunga la lista degli assenti con Verreth e Dickmann che si uniscono a Darboe, De Pieri e Nikolaou fra gli indisponibili. Prima chiamata invece per Artioli. Questa la lista completa:
Portieri: Pissardo, Marfella, Cerofolini
Difensori: Burgio, Mantovani, Pucino, Odenthal, Mane, Stabile, Cistana, Dorval
Centrocampisti: Pagano, Maggiore, Esteves, Braunoder, Traore, Artioli
Attaccanti: Gytkjer, Bellomo, Moncini, Rao, Cavuoti, Piscopo, Cuni
