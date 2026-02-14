Lecce, allenamento personalizzato per Berisha a due giorni dal Cagliari. Out Camarda
Giallorossi impegnati al mattino in una seduta di allenamento al Centro Sportivo di Martignano in vista della gara di lunedì sera all’Unipol Domus di Cagliari.
Assente Camarda, mentre Berisha ha svolto un lavoro personalizzato. Domani pomeriggio la squadra di mister Eusebio Di Francesco svolgerà la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare prima della partenza alla volta di Cagliari. A riportarlo sono i canali ufficiali del Lecce.
