Como sottotono e Fiorentina in palla: Fagioli fa esultare Vanoli al termine dei primi 45'

Termina col sorprendente vantaggio della Fiorentina la prima frazione della gara in corso al Sinigaglia di Como tra la squadra di Vanoli e quella di Fabregas: inizio a ritmo lento per i padroni di casa, che faticano a trovare i soliti automatismi e appaiono condizionati dalle fatiche di Coppa Italia. Ne approfitta la Fiorentina, che al 26' passa grazi ad una bella iniziativa personale di Nicolò Fagioli, servito da Parisi. Il centrocampista di scuola Juve entra in area palla al piede e cerca la conclusione sul secondo palo, ma la ribattuta della difesa gli dà una seconda chances. Stavolta Fagioli sceglie il palo interno e batte Butez di giustezza.

Il Como cerca di scuotersi ma è piuttosto sterile offensivamente parlando: Baturina cerca di farsi vedere ma è il solito Nico Paz a firmare le occasioni più pericolose. Alla mezz'ora lo sbagliato colpisce di testa ma spedisce fuori, qualche minuto dopo è sempre lui a cercare di impegnare De Gea con un sinistro, ma il connazionale non si fa spaventare. Douvikas firma l'ultima conclusione del primo testo con un colpo di testa che termina però alto. Viola a condurre dopo i primi quarantacinque minuti.

Segui la sfida grazie al LIVE di TMW!