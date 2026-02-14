Giochisti o risultatisti? Longo: "Diatriba offensiva per entrambe le parti. Tutti vogliono vincere"

Nella conferenza stampa in vista della sfida contro il SudTirol, il tecnico del Bari Moreno Longo ha risposto anche alla domanda su una delle grandi diatribe del calcio moderno: quella fra allenatori giochisti e allenatori risultatisti: “Questa diatriba non mi è mai piaciuta. È offensiva per entrambe le parti", è stata la risposta del tecnico biancorosso.

"La domanda viene fuori perché si affronta il SudTirol di Castori. È una squadra che fa egregiamente le sue cose. - prosegue Longo - Ognuno poi predilige un certo modo di giocare, ma tutti vogliamo vincere le partite. Sono maestri nella loro filosofia e mi dico, guardandoli, che hanno idee chiare. Sappiamo delle difficoltà, al di là della loro serie positiva. Ci costringeranno a fare una partita dura e sporca, facendoci correre tanto all'indietro. Dobbiamo trovare le chiavi per rispondere ad uno spartito ben preciso, domani come sempre".