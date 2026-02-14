Serie B, Massolin lancia il Modena. Bene Sampdoria e Palermo: i risultati al 45°
Tre vittorie interne su tre nei primi tempi della venticinquesima giornata di Serie B. Il Modena va al riposo in vantaggio sulla Carrarese grazie a una rete della stella Yanis Massolin dopo poco più di mezzora. Copione simile a Genova dove la Sampdoria è avanti sul Padova grazie a un rigore trasformato da Brunori, anche se deve fare i conti con l’infortunio di Pierini poco prima dell’intervallo. Pohjanpalo e Ranocchia invece firmano il 2-0 con cui il Palermo va al riposo in casa contro la Virtus Entella.
25ª GIORNATA
Sabato 14 febbraio 2026
Modena – Carrarese 1-0
33’ Massolin
Palermo – Virtus Entella 2-0
4’ Pohjanpalo, 41’ Ranocchia
Sampdoria – Padova 1-0
34’ rig. Brunori
Ore 17.15 - Catanzaro – Mantova
Ore 19.30 - Cesena – Venezia
Domenica 15 febbraio 2026
Ore 15.00 - Bari – Sudtirol
Ore 15.00 - Monza – Juve Stabia
Ore 15.00 - Spezia – Frosinone
Ore 17.15 - Empoli – Reggiana
Ore 19.30 - Avellino – Pescara