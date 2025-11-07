Como-Cagliari, i convocati di Fabregas: out Goldaniga, Kempf è a disposizione
Cesce Fabregas, tecnico del Como, ha diramato la lista dei convocati per la sfida con il Cagliari. A disposizione Kempf, assente invece Goldaniga che sarà costretto ad operarsi per un problema al tendine.
Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Alex Valle, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha.
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao, Addai, Cerri.
