Como-Cagliari, i convocati di Pisacane: torna a disposizione Mina, ancora out Deiola
Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di campionato contro il Como, in programma allo stadio “Giuseppe Sinigaglia”. Sono 23 i rossoblù chiamati per la trasferta lombarda
Portieri: Caprile, Radunovic, Sarno
Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Rodriguez, Di Pardo, Mina, Zappa, Ze Pedro
Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Prati, Cavuoti, Folorunsho
Attaccanti: Kiliçsoy, Felici, Borrelli, Pavoletti, Luvumbo, Esposito
