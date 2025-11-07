Como-Cagliari, le probabili formazioni: Morata più avanti di Douvikas. Esposito verso l'esclusione
Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Como-Cagliari (Sabato 8 novembre, ore 15, arbitra Pezzuto, diretta tv su DAZN):
Come arriva il Como
Il Como non perde dal 15 settembre, la striscia di otto risultati utili consecutivi è decisamente positiva, ma al Sinigaglia si invoca la vittoria. Scelte costrette per Fabregas in difesa contro il Cagliari, con Goldaniga e Kempf ko. In protezione di Butez tocca a Ramon e Diego Carlos, aperto il ballottaggio Smolcic-Vojvoda-Posch, con il kosovaro a scalzare tutti di pochissimo. Sul binario mancino, invece, Valle dovrebbe essere confermato. A salire insieme a Perrone dovrebbe rivedersi Da Cunha, anche se Caqueret lo insidia. Diao e Nico Paz a combinare insieme a Kuhn, Addai parte dietro. Infine l’attacco: Douvikas scalpita, ma Morata è atteso titolare per redimersi dall’errore al Maradona (da Como, Yvonne Alessandro).
Come arriva il Cagliari
Ancora tanti i giocatori rossoblù ai box per la sfida contro il Como. Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane si ritrova ancora una volta a dover fare i conti con diverse assenze, tra cui quella importante di Deiola. Caprile resta in porta, mentre la difesa potrebbe vedere Zappa, Mina, Luperto e Obert. A centrocampo si potrebbe optare per una soluzione a tre che vedrebbe impiegati Palestra, Prati e Adopo con la coppia Folorunsho-Felici alle spalle di Borrelli, schieramento che vedrebbe l'iniziale panchina per Sebastiano Esposito (da Cagliari, Elena Accardi).
