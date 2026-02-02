Ufficiale
Como, colpo in prospettiva dalla Svezia: preso in extremis il 2007 Adrian Lahdo
TUTTO mercato WEB
Colpo in extremis del Como. Il club lariano ha acquistato a titolo definitivo il classe 2007 Adrian Lahdo dall’Hammarby.
