Como, accordo raggiunto con l'Hammarby per il 2007 Adrian Lahdo. Si tratta col giocatore
TUTTO mercato WEB
Il Como sta provando a fare un colpo di mercato proprio nei minuti finali prima del gong. Come riferito da Sky Sport, infatti, il club lombardo ha raggiunto l'accordo con l'Hammarby per il classe 2007 Adrian Lahdo. Adesso, a poco meno di due ore dalla fine delle trattative, gli uomini di mercato lariani proveranno una corsa contro il tempo per raggiungere l'accordo anche con il calciatore.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile