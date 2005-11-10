Como, Couto: "Da un po' di tempo non ricevevo così tanta fiducia"
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Giuseppe Lenoci
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11.10.2026 12:04Serie A
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Prima del match di cartello, in programma alle 12:30, tra Como e Roma, ecco le parole di Yan Couto ai microfoni di DAZN: "Da un po' di tempo non avevo questo tipo di fiducia. Mi sono trovato subito bene qui, il gruppo squadra è importante. Oggi ci aspetta una gara difficile, vogliamo fare bene e voglio cercare di fare bene".
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