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Como, Couto: "Da un po' di tempo non ricevevo così tanta fiducia"

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Giuseppe Lenoci
Oggi alle 12:04Serie A
autore Giuseppe Lenoci
11.10.2026 12:04Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Prima del match di cartello, in programma alle 12:30, tra Como e Roma, ecco le parole di Yan Couto ai microfoni di DAZN: "Da un po' di tempo non avevo questo tipo di fiducia. Mi sono trovato subito bene qui, il gruppo squadra è importante. Oggi ci aspetta una gara difficile, vogliamo fare bene e voglio cercare di fare bene".

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