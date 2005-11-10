Juve Stabia, rabbia De Vito: "C'era un rigore per noi. Sono disgustato, parlano le immagini"

Al termine del match pareggiato contro l'Entella, il direttore tecnico della Juve Stabia Vincenzo De Vito ha preso la parola in conferenza contestando un rigore non concesso ai campani sul punteggio di 1-0: "Sono qui per rispetto per le persone che lavorano e hanno diritto di ascoltare le parole della società - riporta Vivicentro.it -. Sono disgustato, parlano le immagini, prendiamo atto di questo

Si può anche perdere, ma non così. Ci sono le immagini e il VAR. Intervengo io per preservare il mister e la società. La Juve Stabia è viva, oggi lo abbiamo confermato. Abbiamo voglia e fame e il mondo intero del calcio deve sapere che tutto ciò che è accaduto oggi ci carica ancora di più! Le immagini vanno viste, sviscerate e valutate. La nostra strada non cambia e non abbiamo paura.

State vicino alla squadra, siamo dispiaciuti e disgustati, ma da domani ancora più carichi".