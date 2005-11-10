Roma, D'Amico: "Pellegrini ha vissuto mesi difficili. Gollini? Fiducia nella rosa"

Prima del match di cartello, in programma alle 12:30, tra Como e Roma, ecco le parole del Direttore Sportivo Tony D'Amico ai microfoni di DAZN: "I principi delle due squadre sono diversi, ci aspettiamo una bella gara tra due squadre forti. Il tempo di prepararla, viste le Nazionali, non è stato tantissimo ma abbiamo lavorato anche in estate: speriamo possa essere uno spot per il calcio italiano".

Gollini sostituirà Svilar.

"Un grande dispiacere perdere Svilar ma anche Cristante. Ne salteranno un pochino, ma i ragazzi all'interno della rosa hanno fiducia. OGgi ci sono ragazzi che possano avere fiducia: sia una motivazione e non un peso".

Pellegrini scelto dal primo minuto.

"Per noi è stato un acquisto: Lorenzo lo abbiamo trovato in scadenza, lui come Dybala e Cristante sono stati i primi acquisti. Ha vissuto mesi molto difficili, ha lavorato tanto e oggi per lui c'è una motivazione importanti e credo possa dare un importante apporto".