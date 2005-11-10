Como-Roma, volti vip al Sinigaglia: spunta Florenzi in tribuna, c'è anche Carlos Cuesta

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Como-Roma, volti vip al Sinigaglia: spunta Florenzi in tribuna, c'è anche Carlos CuestaTMW
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 12:22Serie A
autore Yvonne Alessandro
11.10.2026 12:22Serie A
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Presenze d'eccezione per Como-Roma oggi al Sinigaglia. Per il lunch match domenicale della sesta giornata di Serie A presenti nelle zone esclusive dello stadio lariano per non perdersi lo spettacolo il grande ex giallorosso Alessandro Florenzi e anche Carlos Cuesta, che di recente ha divorziato consensualmente dal Parma.
Fonte: dall'inviata al Sinigaglia
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