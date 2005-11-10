Roma, De Roon schierato titolare: "Il ritmo gara lo si trova giocando"
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Giuseppe Lenoci
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Oggi alle 12:08Serie A
autore Giuseppe Lenoci
11.10.2026 12:08Serie A
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Prima del match di cartello, in programma alle 12:30, tra Como e Roma, ecco le parole di Marten De Roon ai microfoni di DAZN: "Giocare dal 1' è sempre bello, per la mia nuova squadra. Ci siamo preparati molto bene, c'è stata una sosta lunga: ho ritrovato la condizione per giocare, non sarà facile cercare il ritmo ma si può fare solo giocando. Voglio dimostrare che la Roma possa vincere anche partite con il Como. Gollini? L'ho visto tranquillo, secondo me i portieri fanno una preparazione in solitaria, conosce l'ambiente ed è un ragazzo di esperienza: sarà pronto".
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