Como, Ludi: "Siamo orgogliosi di aver rappresentato l'Italia con Kean, rapporti buoni"

Prima del match di cartello, in programma alle 12:30, tra Como e Roma, ecco le parole del Direttore Sportivo Carlalberto Ludi ai microfoni di DAZN: "Il nostro gioco è quello di avere qualità e avere possesso, dominando il gioco. Caqueret in questa partita ha questo ruolo, nonostante Baturina abbia quelle qualità. Oggi vogliamo fare bene e cercheremo di fare la nostra partita contro una squadra forte come la Roma".

Ci sono state polemiche dopo le parole di Fabregas?

"Il rapporto con la Nazionale è ottimo, ma qualsiasi club non può essere contento di quando un giocatore torna con un piccolo infortunio. Per noi è motivo di orgoglio di avere rappresentato l'Italia, e non solo, con i nostri giocatori, visto che ci era stato detto l'esatto contrario nel passato recente. Nel calcio si intendono o allineamento totale o conflitto: non è questa la situazione, siamo orgogliosi di aver rappresentato l'Italia e ci dispiace di non poter contare su Kean, ma i rapporti sono buoni".

Tema tattico della partita?

"Mi aspetto una sfida molto interessante tra due belle squadre e con un biglietto da visita importante della Serie A. Speriamo di far contenti tutti i tifosi presenti qui".