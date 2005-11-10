Como, Fabregas: "Douvikas acquisto che dà soddisfazione. Diventerà un centravanti molto importante"

Il Como continua a vincere e lo fa tramite i gol di Tasos Douvikas. Il tecnico Cesc Fabregas, dopo il successo sul Sassuolo, ha così commentato la crescita dell'attaccante greco:

Douvikas che ragazzo è? E in cosa è migliorato di più?

"Tasos vuole che tu gli dia informazioni. Vuole parlare sempre, è un ragazzo che vuole sempre migliorare, sta facendo dei gol... so quanto lavoro ci sia dietro. Sta crescendo in una maniera che potrebbe farlo diventare un centravanti molto molto importante. Si allena a mille, è un ragazzo molto generoso, in questo senso siamo molto contenti. In questi ultimi tre anni lui è stato uno di quegli acquisti che ha dato soddisfazione. Se mi aspettavo così tanto? Tu aspettavi che avremmo giocato con lo United in Champions League? I ragazzi ti portano a un punto con il lavoro... è la loro forza".

Se l'aspettava una vittoria senza gol subiti?

"Sono molto contento di questo. Quando una squadra difende bene è sempre meglio che attaccare. Dobbiamo prendere fiducia. Anche dopo il Manchester United sembra che la squadra stia gestendo meglio alcuni aspetti da migliorare. Se oggi guardi la difesa è la prima volta che giocano tutti insieme. Più Ricci davanti a loro. Questo non possiamo dimenticarlo e io non lo faccio. C'è lavoro dietro. Sono molto contento. I ragazzi capiscono quello che si può migliorare e provano a metterlo a disposizione".