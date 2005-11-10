Fabregas: "Sono carico. Dopo la notte speciale di Champions bisogna avere positività"

L'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio della sfida contro il Sassuolo. Le sue parole: "Sto bene, sono carico con tanta energia e penso che queste sono le partite di prova della nostra stagione (contro il Manchester United ndr.). Quando abbiamo vinto contro la Cremonese la scorsa stagione sapevo che questa era la nostra prova. Dopo la notte speciale di Champions devo essere il primo ad avere positività. Vedo i ragazzi alla stessa maniera e allora vediamo di iniziare la partita con energia oggi".

C'era il dubbio dell'esterno alto a destra, lei conferma Da Cunha, come mai?

"Vediamo se è Da Cunha, giocavamo con cinque centrocampisti. Lucas è un grandissimo giocatore che capisce cosa richiede la partita, lo spazio, il tempo. L'altro giorno ha fatto bene. Abbiamo altre soluzioni: Caqueret ha giocato esterno, Martin ha giocato esterno, anche Ricci. Ma la cosa importante è riconoscere la partita".