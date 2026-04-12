Como, Fabregas annuncia: "Stasera Diao in un ruolo diverso, vediamo come va"

Il mister del Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro l’Inter valido per la 32^ giornata di Serie A.

Quanto coraggio vedi nei tuoi ragazzi e quanto ne vuoi comunicare con le tue scelte?

"I ragazzi me l'hanno dimostrato e sono orgoglioso come allenatore. E' sempre difficile convincerli di quello che vuoi fare e in questo senso sono molto contento".

Qual è il modo migliore per mettere in difficoltà l'Inter?

"Ogni partita è diversa, adesso siamo in un punto della stagione dove la squadra si sente bene e ha trovato stimoli e fiducia. Ci conosciamo molto meglio. Quando giochi due semifinali, magari la prima la giochi in modo un po' diverso. Oggi è una partita di campionato, non possiamo pensare che sia diversa e andiamo così: sempre abbiamo provato ad andare con il massimo di giocatori offensivi possibili. Proviamo a vedere un ruolo diverso di Diao, vediamo come va. Con la palla dobbiamo avere personalità, contro una squadra forte e che si conosce da tanti anni. Proviamo a vedere come andrà e se nel secondo tempo serviranno cambiamenti".

Ha preso appunti al Bernabeu, durante Real-Bayern?

"Ultimamente sto vedendo tante partite, mi piace molto vedere i giocatori di altissimo livello dal vivo. Il massimo livello è dove mi piacerebbe vedere la mia squadra un giorno. Sono sensazioni che ti danno questi giocatori e che poi provo a trasmettere ai miei ragazzi".