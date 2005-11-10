Como, Fabregas: "Siamo nella storia". E avverte l'Inter: "Mostreremo la nostra vera identità"

Una serata magica. Così solo si può definire quella di Lens per il Como. Al primo anno in Champions League la squadra lariana entra nella storia segnando nove reti in una sola partita. Ne ha parlato così l'allenatore Cesc Fabregas ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "È vero, siamo nella storia. E’ stata una serata indimenticabile per i nostri tifosi e per la società. È girato tutto dalla nostra parte, è andato tutto bene, ora però dobbiamo continuare così perché domenica abbiamo un’altra partita importante".

Adesso la sfida con l'Inter

Tra due giorni però ci sarà un'altra super sfida contro l'Inter a San Siro: "È giusto goderci questo momento perché il gruppo se lo merita, ma il calcio viaggia a velocità altissima. Ai ragazzi ho già detto che dobbiamo archiviare Lens e pensare solo all’Inter. Ci aspetta una partita durissima in casa dei campioni d’Italia in carica, sarà una sfida molto dispendiosa dal punto di vista fisico e mentale, abbiamo poco tempo ma dobbiamo prepararla al meglio.

L’obiettivo è andare a Milano per mostrare la nostra vera identità. Sarà la nona partita di questo percorso tra una sosta e l’altra per le nazionali. Dobbiamo cercare di finire bene, imparando a voltare pagina".