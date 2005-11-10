Como, Fabregas dopo il 9-1 al Lens: "Non è cambiato nulla rispetto al Feyenoord, stesso atteggiamento"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa dopo l'incredibile vittoria per 9-1 in casa del Lens.

Rispetto alla prima trasferta avete imparato benissimo la lezione. Siete entrati in campo in maniera perfetta, con la giusta aggressività e concentrazione.



"Non sono d'accordo, non è cambiato niente. L'unica differenza è il risultato, l'altra volta abbiamo perso e ora abbiamo vinto. L'atteggiamento era lo stesso, abbiamo fatto una buona partita con il Feyenoord ma abbiamo perso perché loro hanno fatto tre gol e sono stati più lucidi di noi davanti alla porta. Con il Lens è andato tutto bene, i giocatori erano carichi come sempre, noi siamo motivati in tutte le partite che giochiamo. Non possiamo solo dire che l'altra volta quando abbiamo perso c'è stato un altro atteggiamento rispetto alla vittoria in Francia. Io non la vedo così, io provo sempre ad analizzare gli episodi: con il Feyenoord ovviamente abbiamo sbagliato qualcosa, ma non possiamo discutere l'aggressività e l'attitudine che i ragazzi mettono sempre in campo"