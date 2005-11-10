Milan, Bartesaghi lancia l'allarme: "Non è la prima volta che entriamo con questo atteggiamento"

Ancora inebriato dalla sbornia post derby, il Milan torna dritto sulla terra incassando un altro pesante ko - il terzo - in Europa League che potrebbe aver già compromesso l'accesso diretto agli Ottavi della competizione per i rossoneri, al momento al 28esimo posto con 3 punti. Lo 0-2 subito a San Siro dal Ferencvaros ha riacceso i riflettori sui tanti problemi di atteggiamento a certe gare che ha la squadra, sottolineati nel post partita ai microfoni di SportMediaset anche da Davide Bartesaghi.

Queste le parole del terzino rossonero: "Abbiamo rovinato una bellissima settimana e questo non doveva accadere. Ciò che è successo stasera (ieri, ndr) bisogna dimenticarlo più in fretta possibile. Riguarderemo gli errori ma è stata soprattutto una questione di atteggiamento perché non è la prima volta che entriamo in campo così ma la prova di questa sera (ieri, ndr) è stata la peggiore di tutte. Ci dobbiamo fare tutti delle domande".

Entrando più nel dettaglio, riguardo la possibile mancanza di fame e di un senso incosciente di appagamento, Bartesaghi ha poi aggiunto: "Veniamo da una settimana importante per cui l'entusiasmo era alto. Ci siamo allenati bene perché sapevamo le quartettistiche dell'avversaria e che sarebbe stata una gara difficile. Ma il problema è mentale, non possiamo entrare in campo con questo atteggiamento. Cercheremo di migliorare già dalla prossima partita perché ci aspetta una trasferta importante a Marassi contro il Genoa".