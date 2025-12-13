Live TMW Baroni: "Atteggiamento da Toro, sono soddisfatto. Anche io devo dare di più"

17.15 - Il tecnico del Torino, Marco Baroni, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro la Cremonese, valida per la quindicesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 17.40 - Comincia la conferenza stampa di Baroni

Cosa l'ha soddisfatta di più?

"L'atteggiamento da Toro, da squadra. Si parte da qui, dal lavoro. Abbiamo recuperato Ismajli e Simeone, Zapata sta crescendo...E' tutto importante, oltre ai tre punti. Non era una gara scontata, l'abbiamo affrontata come dovevamo"

Petrachi le ha chiesto di più...

"Ha ragione, darò ancora di più insieme alla squadra. Venivamo da risultati positivi, poi abbiamo perso giocatori importanti ma oggi ho rivisto cose molto positive"

Come mai Ngonge e Casadei fuori?

"C'è un mix, lo devo risolvere io. Casadei deve stare sereno, siamo tutti con lui. Anche per Ngonge è così, ha la mia stima e deve lavorare con professionalità e serietà: deve pensare al quotidiano, poi trovi le risposte in partita"

Nel primo tempo non ha girato il centrocampo...

"Siamo partiti contratti, c'era un po' d'ansia, e poi ci siamo sciolti andando a portare pressione. Ci sono state molte situazioni in cui potevamo raddoppiare, non ricordo grandi pericoli della Cremonese. E' merito della squadra, l'abbiamo gestita bene a livello emotivo. E' un atteggiamento che considero di crescita"

Quanto è importante Vlasic? E' un trascinatore?

"E' importante, come tanti altri, e sta trovando il suo ruolo. Si sta centrando dal punto di vista psico-fisiche: nella difficoltà, quando sei squadra diventa tutto più facile"