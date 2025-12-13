Carrarese, apre la nuova Curva Nord dei 'Dei Marmi'. La nota del club apuano

In 70 giorni lo Stadio “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” ha la sua nuova Curva Nord, la curva tanto cara ai tifosi azzurri.

Quando le società Gemignani e Vanelli e Ing. Giulio Faggioni hanno deciso di occuparsi dello Stadio Comunale lo hanno fatto convinti, insieme alla Carrarese Calcio, della necessità del “fare per la Città” e di incentivare i valori dello sport; gli stessi valori che la nostra società sportiva promuove ormai da tempo nelle scuole cittadine e non solo.

Quando abbiamo accettato questa sfida, contro il tempo e con la necessità di fare bene, sapevamo che ogni sfida porta con sé problemi, tutti e sempre da risolvere rapidamente.

E’ per questo motivo che un nostro particolare ringraziamento va al signor Prefetto che in tutti questi mesi ha contribuito a semplificare, a coadiuvare e a temperare tutto ciò che era necessario per fare presto e bene. Alle Autorità di pubblica sicurezza, il ringraziamento per essere stati sempre pronti a comprendere i nostri sforzi.

Il nostro ringraziamento va alla Sindaca e alla sua Giunta per aver avviato la riqualificazione dello Stadio di cui, oggi, la nuova Curva Nord rappresenta la novità più rilevante.

Alla Commissione di Vigilanza e con essa ai Vigili del Fuoco il nostro ringraziamento per la loro disponibilità a fare presto, tanto da consentire l’apertura della nuova Curva Nord in occasione della prossima partita casalinga.

Un ringraziamento speciale alle imprese che hanno eseguito i lavori e all’architetto Valentina Vatteroni, Direttore dei Lavori, che lavorando senza sosta, giorno e notte, con dedizione e con tanta professionalità, hanno reso possibile e portato a termine in 70 giorni una sfida che sulla carta era tutt’altro che facile.

Infine, non può certo mancare un caro saluto ai tifosi della Carrarese, grandi e piccoli. Come spesso si legge, siete il dodicesimo uomo in campo di cui la squadra e il suo allenatore hanno sempre bisogno per fare di ogni partita una sfida vincente. Come quella della nuova Curva Nord.