Inter, Carlos Augusto: "Ci siamo confrontati dopo il Milan e le nostre qualità sono venute fuori"

Carlos Augusto, difensore dell'Inter, ha espresso a Sky Sport la sua soddisfazione per la vittoria per 2-0 contro il Como. Di seguito le sue dichiarazioni all'emittente.

Le parole di Carlos Augusto

Sulla vittoria di stasera: "Devo ringraziare tutti i compagni, perché dopo il derby abbiamo fatto due belle partite. Una sconfitta non può cambiare il nostro percorso e quello che siamo. Ci siamo parlati dopo il Milan e abbiamo subito dimostrato che siamo forti e che vogliamo vincere. Anche oggi abbiamo fatto una grande prestazione. Dobbiamo continuare così, perché siamo a novembre e la stagione è ancora lunga".

Su cosa si sono detti i nerazzurri post derby: "Quando sei all'Inter, se perdi una partita e si tratta di un derby, bisogna dirsi le cose in faccia ed evidenziare cosa non sta andando. Siamo dei grandi giocatori, che conoscono i rispettivi difetti e le rispettive qualità. Il nostro valore è venuto fuori".

Su Bastoni centrale con Carlos Augusto a sinistra: "Abbiamo lavorato in settimana, io ho provato a essere più aggressivo perché conosciamo Nico Paz. Abbiamo difensori forti, dobbiamo alzare ancora il livello anche se è la seconda volta che Bastoni gioca centrale ma conoscete le sue qualità anche in quel ruolo".