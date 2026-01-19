Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Como, Fabregas: "Oggi vittoria importante. Il nuovo fuorigioco cambierà il calcio negativamente"

Como, Fabregas: "Oggi vittoria importante. Il nuovo fuorigioco cambierà il calcio negativamente"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:31Serie A
Lorenzo Beccarisi
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

22.45 - Vittoria prestigiosa e autorevole per il Como, che sbanca l'Olimpico battendo 0-3 la Lazio grazie a un super Baturina e alla doppietta di Nico Paz. Tra pochi minuti il tecnico spagnolo Cesc Fabregas interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

23.19 - È iniziata la conferenza stampa di Cesc Fabregas.

Avete investito su giovani, quanto è orgoglioso della loro crescita? La chiave della vostra stagione è aver affidato la regia a giocatori offensivi come Perrone, Da Cunha e Caqueret?
"Sono contento che hai fatto riferimento al fatto che non abbiamo solo speso, tutto quello che abbiamo speso lo possiamo recuperare con 2-3 giocatori e questo è importante. L'importante non è quanto spendi, ma quanto guadagnano i giocatori. Il nostro limite salariale è di metà classifica, se il presidente dice che vuole vendere 3-4 giocatori lo può fare e non ha senso parlare di quanto si è speso. Caqueret è un trequartista, anche Perrone, Da Cunha è un esterno, Nico Paz è un trequartista o una seconda punta come Baturina. Si intendono bene e capiscono il calcio, quando tutti i giocatori hanno la stessa idea di calcio e si capiscono l'allenatore ti può dare l'idea sugli spazi o su come difende l'altra squadra, ma alla fine il calcio è dei giocatori. Per questo non credo al calcio robotico, credo che ti da meno un'applicazione del genere. È più difficile lavorare sulla creatività, ma se un giocatore capisce questa idea di calcio e la condivide con i suoi compagni aiuta ad avere una percezione del gioco completamente diversa. Io provo a insegnare questo ai ragazzi, è quello che mi hanno insegnato. Oggi era importante, perdere una partita come quella contro il Milan e rialzare la testa è difficile. Avevamo un'altra partita quattro giorni dopo contro una squadra importante. Maurizio è un genio, lo ha dimostrato in Italia e in Inghilterra facendo benissimo con noi al Chelsea, vincendo l'Europa League, arrivando terzo in classifica e arrivando in finale contro il City perdendo ai rigori. Ha un'idea di calcio particolare che mi piace molto, sono sempre molto contento di vederlo e ricordo tante cose che metto ora sul tavolo per lavorare. Imparo sempre molto da lui".

Crede che la nuova regola del fuorigioco che si sta studiando rendere più difficile il lavoro di un allenatore giovane come lei?
"Non so se sia più difficile, io mi sono preparato su un'idea di calcio e mi sto adattando ogni volta, sto facendo tante cose che quando ho iniziato ad allenare dicevo che non avrei mai fatto. È chiaro che chi ha allenato per tanti anni è più pronto ad adattarsi velocemente rispetto a un allenatore giovane che ha idee più strutturare. Sul cambiamento del fuorigioco sono convinto che cambierà il calcio, tutte le squadre che vogliono difendersi giocando in avanti fai fatica. Non vado in avanti se un attaccante può avere un corpo intero di vantaggio. Si prendono dei rischi oggi, ci sono filosofie che conosciamo molto bene dall'Atalanta di Gasperini e andando sull'uomo rischi molto. Se adesso andando uomo su uomo un attaccante può guadagnare un metro di vantaggio con la luce del fuorigioco allora è un vantaggio enorme. Può cambiare il calcio in maniera negativa, vedremo molte più squadre difendersi col blocco basso".

Quanto avete provato tatticamente le soluzioni offensive viste oggi?
"Abbiamo provato tutto ieri, in questo momento non ci stiamo allenando perché non c'è tempo. Passo molte ore in sala video con i ragazzi, cerco di fargli capire con le immagini come voglio interpretare la partita e ieri ci abbiamo lavorato in campo. Ovviamente è più facile lavorare tutta la settimana e migliorare in campo, nelle ultime 4-5 settimane abbiamo avuto meno tempo ed è una prima volta per me come allenatore e per i giocatori che non lo hanno fatto mai. Sono sempre delle novità nel nostro percorso e per questo sono contento, trovano sempre l'energia per rendere al meglio. Sono molto esigente e spingo al massimo, voglio sempre fare esprimere al massimo i giocatori per far uscire tutte le loro energie positive. Quando sei giovane e non sei abituato a sentire il mister che ogni tre giorni ti chiede il massimo non è facile".

23.30 - È terminata la conferenza stampa di Cesc Fabregas.

Articoli correlati
Lazio, Sarri sul mercato: "Il presidente è stato chiaro, mi sono tirato fuori" Lazio, Sarri sul mercato: "Il presidente è stato chiaro, mi sono tirato fuori"
Fabregas: "È un percorso tosto, c'è grande fiducia. Io sono contentissimo al Como"... Fabregas: "È un percorso tosto, c'è grande fiducia. Io sono contentissimo al Como"
Como, benvenuto al vero Baturina: che numeri in 3 gare, è il discendente di Nico... Como, benvenuto al vero Baturina: che numeri in 3 gare, è il discendente di Nico Paz
Altre notizie Serie A
Lazio, Sarri: "Il gol in apertura ha condizionato la partita. Difficoltà? No ad alibi"... Live TMWLazio, Sarri: "Il gol in apertura ha condizionato la partita. Difficoltà? No ad alibi"
Juventus, si guarda al parametro zero Kessié in vista di giugno: lascerà l'Arabia... Juventus, si guarda al parametro zero Kessié in vista di giugno: lascerà l'Arabia
Como, Fabregas: "Oggi vittoria importante. Il nuovo fuorigioco cambierà il calcio... Live TMWComo, Fabregas: "Oggi vittoria importante. Il nuovo fuorigioco cambierà il calcio negativamente"
Lazio, Sarri: "Non siamo stati così disastrosi nel primo tempo, dopo il terzo gol... Lazio, Sarri: "Non siamo stati così disastrosi nel primo tempo, dopo il terzo gol è finita"
Lautaro Valenti ha ammiratori in patria: il Rosario Central sull'argentino del Parma... Lautaro Valenti ha ammiratori in patria: il Rosario Central sull'argentino del Parma
Fabregas: "È un percorso tosto, c'è grande fiducia. Io sono contentissimo al Como"... Fabregas: "È un percorso tosto, c'è grande fiducia. Io sono contentissimo al Como"
Como, benvenuto al vero Baturina: che numeri in 3 gare, è il discendente di Nico... Como, benvenuto al vero Baturina: che numeri in 3 gare, è il discendente di Nico Paz
Como, Baturina: "Sto crescendo perché ho vicino tutta la squadra. Europa? Vedremo... Como, Baturina: "Sto crescendo perché ho vicino tutta la squadra. Europa? Vedremo alla fine"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Lazio-Como, le probabili formazioni: in mediana c'è Belahyane, straordinari per Douvikas
3 Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
4 Si è conclusa la 21^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
5 Lucca in Premier League, scambio Fiorentina-Bologna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, Conte: "Tutti questi infortuni sono cose inspiegabili. Lukaku? Ci vuole pazienza"
Immagine top news n.1 Scontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi di Fiorentina e Roma
Immagine top news n.2 Inter, Chivu: "Arsenal al top in Europa insieme al Bayern. Saremo la miglior versione di noi stessi"
Immagine top news n.3 Lucca in Premier League, scambio Fiorentina-Bologna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.4 La Fiorentina spinge per Fabbian, al Bologna andrebbe Sohm. Affare avviato, il punto
Immagine top news n.5 Trionfo Senegal in Coppa, Papa Waigo: "Mané ha salvato la faccia di tutto il calcio africano"
Immagine top news n.6 Ronaldo batte la Juventus in tribunale: non dovrà restituire i 9,7 milioni del periodo Covid
Immagine top news n.7 Torino, un rinforzo per Baroni: visite mediche iniziate per Rafa Obrador
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.2 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.3 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.4 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, che salto: miracolo o grande lavoro di Allegri? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, il perché di tutti questi infortuni secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Baiano: "Roma, che esordio Malen. Inter? Le altre devono solo sperare che..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Provedel: "Sconfitta brutta, hanno fatto tutto loro. Il mercato non ci compete"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Sarri: "Il gol in apertura ha condizionato la partita. Difficoltà? No ad alibi"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, si guarda al parametro zero Kessié in vista di giugno: lascerà l'Arabia
Immagine news Serie A n.4 Como, Fabregas: "Oggi vittoria importante. Il nuovo fuorigioco cambierà il calcio negativamente"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Sarri: "Non siamo stati così disastrosi nel primo tempo, dopo il terzo gol è finita"
Immagine news Serie A n.6 Lautaro Valenti ha ammiratori in patria: il Rosario Central sull'argentino del Parma
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Balcot: "Questa è la mia grande opportunità. Voglio conquistare Modesto"
Immagine news Serie B n.2 Dal giallorosso della Roma a quello del Catanzaro: il 2008 Vella alla corte di Aquilani
Immagine news Serie B n.3 Empoli, report medico: ricostruzione del crociato anteriore per Pietro Pellegri
Immagine news Serie B n.4 Venezia, in stand-by la trattativa per Dagasso. Su Condé si è inserito il Linz
Immagine news Serie B n.5 Bedin sul cambio di proprietà del Padova: "Banzato imprenditore serio e solido"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, pista Izzo sempre calda: il difensore apre al ritorno e tratta con il Monza
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Caldirola: "Voglio riportare questo club in B. Floro? Mi ricorda Palladino"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 22ª giornata: Cosenza-Crotone 0-2. Agli squali il derby e i tre punti
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: è del Giugliano il primo esonero del nuovo anno
Immagine news Serie C n.4 Chiamatelo Mr. Incredibile! Fabio Gallo imbattuto in Serie C da 54 giornate
Immagine news Serie C n.5 Trapani, ennesima sirena di mercato: per Niko Kirwan si fa sotto il Potenza
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 22ª giornata: Cosenza-Crotone 0-1 al 45'. In rete Di Pasquale al 32'
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Arsenal, i nerazzurri si giocano la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Copenhagen-Napoli, gli azzurri non possono sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Como, la corsa all'Europa passa dall'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Top11 della Serie A Women: tris per Inter e Roma. E brillano le stelle delle 'piccole'
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, Sliskovic torna dal prestito e viene ceduta in Germania: giocherà all'Amburgo
Immagine news Calcio femminile n.3 È della Roma il primo tentativo di fuga in Serie A Women. Che bagarre per la salvezza
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Csiszár: "Questi tre punti significano tantissimo, dobbiamo continuare così"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Rossettini: "Vittoria fondamentale in vista del derby. Ma serve un altro atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter W., Piovani: "Prestazione straordinaria, le ragazze hanno alzato l’asticella del professionismo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)