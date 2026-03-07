Serie A show, Il Gazzettino: "Un sabato Champions. Poi domani il derby Scudetto"
"Un sabato Champions. Poi domani il derby Scudetto" scrive quest'oggi Il Gazzettino in edicola nella sua sezione sportiva. Giornata decisiva per le gerarchie alle spalle delle milanesi: Como, Juve e Atalanta a caccia del quarto posto ora della Roma. È la Dea a rischiare di più contro l'Udinese.
Lo scudetto virtuale in anticipo di 10 turni o la blindatura di quella miniera d'oro che è la prossima Champions? La notte magica del derby di San Siro illuminerà una delle due opzioni col retrogusto, in caso di vittoria del Milan, di poter riaprire, a -7, un fragile spiraglio di corsa al titolo.
La stracittadina è il fiore all'occhiello di un turno, il 28esimo, che precede gli ottavi delle coppe, che può consentire a tutte le inseguitrici di coltivare il sogno di un posto in Champions. In coda la Fiorentina ha una vitale sfida col Parma mentre tra Cremonese e Lecce chi soccombe rischia grosso.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.