Como, Fabregas: "Orgoglioso della prestazione. Loro un'occasione un gol: livello top"

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Milan finita 1-1 e valevole per la 24^ giornata di Serie A.

Cosa porta a casa il Como?

"Innanzitutto, chiedo scusa perché oggi ho fatto una cosa antisportiva. Ho rubato la palla, l'ho toccata per troppa emozione: come ha detto Chivu le mani bisogna tenerle a casa, spero di non farlo più. E' stata una partita con la prima uscita dal portiere al 70'. Partita seria e matura: venire qui a San Siro a giocare così è bello da vedere e dobbiamo continuare".

Quanto sei orgoglioso della tua squadra?

"Sono molto orgoglioso, prestazione veramente importante e dovremo farlo ancora sabato a Torino. Dobbiamo mettere la testa subito là, ma la squadra dimostra di dare sempre una risposta positiva. Serva una prestazione del genere dopo la partita di sabato".

Un gol come quello dell'1-1 come lo si elabora?

"Se guardi bene la giocata, non era una palla nettissima di 1 contro 1. Abbiamo perso una palla stupida e, quando lasciamo troppo spazio indietro contro questi giocatori, ci sta che ti possono fare male. Questo ti fa vedere il livello: una volta e un gol, questo è il livello top. Dobbiamo capirlo se vogliamo arrivare là un giorno".

Modric?

"Un piacere vederlo giocare, gli ho fatto i complimenti. Abbiamo provato ad aggredirlo, a lui non frega niente. Dobbiamo ringraziare che è qua con noi in Serie A".

Sabato gara che serve per capire se potete restare aggrappati alla zona Champions?

"Non parlo di questo, abbiamo fatto due mesi duri per noi e con 17 giocatori e un attaccante. Dobbiamo ruotare avere gente fresca e convinta di quello che vogliamo fare, fino all'ultimo non dico con chi gioca, Fondamentale recuperare bene, tra 65 ore il corpo non è al meglio. Dobbiamo continuare a lavorare forte".