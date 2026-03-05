Como, Fabregas verso Cagliari: "Kempf sta bene. Ecco in cosa Douvikas deve migliorare"

Consueta conferenza stampa della vigilia in quel di Como con protagonista Cesc Fabregas. Il tecnico spagnolo ha fatto il punto della situazione sulla condizione dei suoi giocatori a due giorni dal match in programma sul campo del Cagliari:

"Kempf sta bene, si è allenato oggi. Non si è allenato martedì. Stanno tutti bene. Io sono contentissimo anche se ho 20 giocatori a disposizione, ma adesso ho il numero perfetto per preparare le partite. Siamo nella seconda parte della stagione, dove si può iniziare a vedere fin dove possiamo spingerci. Possiamo scoprire chi siamo, andando a vincere e spingendoci fino alla fine. Dobbiamo trovare sempre soluzioni, chi è più preparato in questo momento per vincere sarà sempre la mia prima scelta".

Douvikas fa fatica a segnare con le grandi. Che miglioramento deve fare?

"Tasos mi piace molto, è vero che c'è una crescita. Ovunque è stato, ha fatto gol. Ci sono cose di postura e attaccare la profondità nelle quali può migliorare per diventare top. Ma ti fa gol dal niente, lotta ed è sempre là. Può migliorare il suo movimento, ma con il palleggio giusto si è sempre presentato davanti al portiere. Non siamo ancora al top come squadra, nel passaggio finale, però. C'è una giocata di Nico Paz su Acerbi, aveva solo 5 secondi per proporre una palla e mandare solo davanti al portiere il compagno. Il gioco del calcio è quante più migliori decisioni prendi. Non solo quando hai la palla ma anche senza. Così sarai il miglior giocatore. Quante più decisioni migliori prende, meglio è".